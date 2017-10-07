Эвакуирован ТРЦ «Глобус» в Екатеринбурге

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Екатеринбург, 7 октября. Посетителей торгово-развлекательного центра «Глобус» эвакуировали из-за найденной бомбы в Екатеринбурге.

По информации экстренных служб города, торговый центр, расположенный на улице Щербакова, был заминирован. Также отмечается, что предмет, похожий на взрывное устройство, может оказаться простым муляжом с проводами.

На данный момент территория торгового комплекса оцеплена, сотрудники экспертных органов проводят проверку по данному факту, в результате которой будут известны точные сведения. Очевидцы сообщают, что на улице Щербакова собирается большая пробка в обе стороны.