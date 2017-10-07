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Россия
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Эвакуирован ТРЦ «Глобус» в Екатеринбурге
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    Эвакуирован ТРЦ «Глобус» в Екатеринбурге

    16:13  7 Октября 2017
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    Эвакуирован ТРЦ «Глобус» в Екатеринбурге

    Екатеринбург, 7 октября. Посетителей торгово-развлекательного центра «Глобус» эвакуировали из-за найденной бомбы в Екатеринбурге.

    По информации экстренных служб города, торговый центр, расположенный на улице Щербакова, был заминирован. Также отмечается, что предмет, похожий на взрывное устройство, может оказаться простым муляжом с проводами.

    На данный момент территория торгового комплекса оцеплена, сотрудники экспертных органов проводят проверку по данному факту, в результате которой будут известны точные сведения. Очевидцы сообщают, что на улице Щербакова собирается большая пробка в обе стороны.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #екатеринбург #эвакуация
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