Один человек погиб во время пожара в Екатеринбурге

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Екатеринбург, 7 октября. Спасатели ликвидировали пожар 7 октября в Екатеринбурге.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, возгорание произошло на улице 8 Марта в доме №118 на четвертом этаже. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 07.55. Пожар был ликвидирован менее чем за час. Пламя охватило территорию площадью 15 квадратных метров.

Сотрудники МЧС спасли 12 людей, находившихся в доме, один человек погиб. В операции по ликвидации пожара участвовал 21 спасатель.

На данный момент на месте происшествия работают пожарные дознаватели и выясняют причины возгорания.