Деревянный мост обрушился под тяжестью «КАМАЗа» в Екатеринбургской области

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Екатеринбург, 7 октября. Авария с участием «КАМАЗа» произошла накануне в Екатеринбургской области.

По сообщению УГИБДД по Свердловской области, дорожно-транспортное происшествие случилось в селе Филькино Серовского района. «КАМАЗ», за рулем которого находился 36-летний водитель, проломил мост и упал в реку Каква.

Мужчина вез щебень жителю одного из ближайших сел. Он перепутал дороги и заехал на деревянный мост, который рухнул под тяжестью транспортного средства. Водитель получил травму правой кисти и был доставлен в медицинское учреждение.

На данный момент администрация города пытается решить вопрос о восстановлении моста, так как он являлся единственной переправой для семей, проживающих на другом берегу реки.