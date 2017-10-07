МЧС предупредило жителей Свердловской области об усилении ветра на выходных

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Екатеринбург, 7 октября. Экстренные службы предупредили жителей Свердловской области о приближении шквалистого ветра. Соответствующее сообщение опубликовало ГУ МЧС России по региону.

В ближайшие дни порывы ветра могут достигать 15-17 м/с. Спасатели предупреждают о возможных происшествиях и авариях на объектах энергетики. Жителям области рекомендуют по возможности не покидать домов и ограничить работы на открытом воздухе. Тем, кого сильный ветер настиг на улице, спасатели советуют укрыться в подъездах зданий или подземных переходах.

Также МЧС предостерегает население от использования в качестве укрытий от ветра стен зданий, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов.

Напомним, ранее стало известно, что из-за приближения тропического шторма «Нейт» некоторые штаты США ввели режим чрезвычайного положения. В прибрежных зонах объявлена эвакуация, жителям рекомендуют покинуть опасные районы, сообщает Газета.ru.