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Общество
Лягушек-мутантов обнаружили ученые в Екатеринбурге
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    Лягушек-мутантов обнаружили ученые в Екатеринбурге

    20:44  6 Октября 2017
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    Лягушек-мутантов обнаружили ученые в Екатеринбурге

    Екатеринбург, 6 октября. Ученые обнаружили необычных лягушек с синим окрасом спины и пятой конечностью в Екатеринбурге.

    По сообщению URA.RU, ученые Уральского федерального университета нашли двух необычных озерных лягушек на берегу реки Исеть и в лесопарке Калиновские разрезы. Синий оттенок спины с полосой голубого цвета наблюдался у одной лягушки, у второй — пятая конечность.

    Подобные аномалии могут возникнуть у животных из-за генетических изменений и нарушениях развития ввиду загрязнения окружающей среды.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #екатеринбург #лягушка
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