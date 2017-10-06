Лягушек-мутантов обнаружили ученые в Екатеринбурге

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Екатеринбург, 6 октября. Ученые обнаружили необычных лягушек с синим окрасом спины и пятой конечностью в Екатеринбурге.

По сообщению URA.RU, ученые Уральского федерального университета нашли двух необычных озерных лягушек на берегу реки Исеть и в лесопарке Калиновские разрезы. Синий оттенок спины с полосой голубого цвета наблюдался у одной лягушки, у второй — пятая конечность.

Подобные аномалии могут возникнуть у животных из-за генетических изменений и нарушениях развития ввиду загрязнения окружающей среды.