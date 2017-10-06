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Украина
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Общество
ГИБДД отстояла заправку под Екатеринбургом в споре с «Магнитом»
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    ГИБДД отстояла заправку под Екатеринбургом в споре с «Магнитом»

    20:30  6 Октября 2017
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    ГИБДД отстояла заправку под Екатеринбургом в споре с «Магнитом»

    Екатеринбург, 6 октября. Верховный суд РФ поддержал ГИБДД в споре с логистическим центром торговой компании «Магнит».

    По сообщению пресс-службы ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, Верховный суд РФ запретил строительство подъезда к новому логистическому центру «Магнита» под Екатеринбургом через автозаправку. Он был построен на 333 километре Московского тракта в 2013 году, согласно проектной документации, заезд должен был осуществляться через заправку «Лукойл-Пермнефтепродукт», информирует URA.RU.

    ГИБДД строительство запретила, собственники торговой сети попытались изменить решение через суд. Верховный суд в иске отказал, поэтому новый проезд будет проходить через транспортную развязку в село Ново-Алексеевское.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #екатеринбург #заправка
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