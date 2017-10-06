Чайка на совещании в Екатеринбурге объявил о цифровой трансформации прокуратуры

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Екатеринбург, 6 октября. Органы прокуратуры будут оснащены информационными технологиями до 2025 года, заявил Чайка на собрании в Екатеринбурге.

Концепцию цифровой трансформации внедрят в органы прокуратуры до 2025 года, сообщил сегодня генпрокурор РФ Юрий Чайка на первом совместном совещании Генпрокуратуры и Министерства связи и массовых коммуникаций РФ в Екатеринбурге. Основной темой совещания было внедрение в органах прокуратуры информационных технологий, сообщает URA.RU.

На сегодняшний день уже работают федеральная информационная система Единого реестра проверок и интеграция с Единым порталом государственных и муниципальных услуг. Также разрабатывается государственная автоматизированная система правовой статистики, которая уже тестируется в 27 регионах.

Начальник Главного управления правовой статистики и информационных технологий Генпрокуратуры Олег Инсаров на совещании сказал, что на данный момент не хватает уровня автоматизации в органах прокуратуры для перехода в цифровую среду. Также он отметил, что за шесть месяцев текущего года выявлено почти 679 тыс. нарушений в сфере уголовно-правовой статистики, а достоверность и качество статистических данных намного повысилось за последние шесть лет.

Замминистр связи и массовых коммуникаций РФ Олег Пак ввиду несоответствия инфраструктуры органов прокуратуры современным требованиям предложил план по внедрению электронного документооборота и интеллектуальных сервисов помощи прокурору.