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Чайка на совещании в Екатеринбурге объявил о цифровой трансформации прокуратуры
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    Чайка на совещании в Екатеринбурге объявил о цифровой трансформации прокуратуры

    14:15  6 Октября 2017
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    Чайка на совещании в Екатеринбурге объявил о цифровой трансформации прокуратуры

    Екатеринбург, 6 октября. Органы прокуратуры будут оснащены информационными технологиями до 2025 года, заявил Чайка на собрании в Екатеринбурге.

    Концепцию цифровой трансформации внедрят в органы прокуратуры до 2025 года, сообщил сегодня генпрокурор РФ Юрий Чайка на первом совместном совещании Генпрокуратуры и Министерства связи и массовых коммуникаций РФ в Екатеринбурге. Основной темой совещания было  внедрение в органах прокуратуры информационных технологий, сообщает URA.RU.

    На сегодняшний день уже работают федеральная информационная система Единого реестра проверок и интеграция с Единым порталом государственных и муниципальных услуг. Также разрабатывается государственная автоматизированная система правовой статистики, которая уже тестируется в 27 регионах.

    Начальник Главного управления правовой статистики и информационных технологий Генпрокуратуры Олег Инсаров на совещании сказал, что на данный момент не хватает уровня автоматизации в органах прокуратуры для перехода в цифровую среду. Также он отметил, что за шесть месяцев текущего года выявлено почти 679 тыс. нарушений в сфере уголовно-правовой статистики, а достоверность и качество статистических данных намного повысилось за последние шесть лет.

    Замминистр связи и массовых коммуникаций РФ Олег Пак ввиду несоответствия инфраструктуры органов прокуратуры современным требованиям предложил план по внедрению электронного документооборота и интеллектуальных сервисов помощи прокурору.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #екатеринбург #прокуратура #чайка
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