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Теплая и дождливая погода ожидается на Среднем Урале в выходные
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    Теплая и дождливая погода ожидается на Среднем Урале в выходные

    11:23  6 Октября 2017
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    Теплая и дождливая погода ожидается на Среднем Урале в выходные

    Екатеринбург, 6 октября. Теплая и дождливая погода придет на территорию Среднего Урала в ближайшие выходные.

    По сообщению главного синоптика Свердловского гидрометеоцентра Галины Шепоренко, на смену первому снегу в начале месяца придет теплая погода. Сегодня, 6 октября, в Екатеринбурге столбик термометра поднимется до +9 градусов, без осадков.

    Выходные обещают быть теплыми, но ожидаются переменная облачность и умеренные осадки. 7 и 8 октября температура воздуха днем прогреется от +5 до +11 градусов, порывы западного ветра могут достигать до 11 метров в секунду. Местами в ночное время суток может пройти мокрый снег.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #екатеринбург #тепло
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