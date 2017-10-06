Теплая и дождливая погода ожидается на Среднем Урале в выходные

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Екатеринбург, 6 октября. Теплая и дождливая погода придет на территорию Среднего Урала в ближайшие выходные.

По сообщению главного синоптика Свердловского гидрометеоцентра Галины Шепоренко, на смену первому снегу в начале месяца придет теплая погода. Сегодня, 6 октября, в Екатеринбурге столбик термометра поднимется до +9 градусов, без осадков.

Выходные обещают быть теплыми, но ожидаются переменная облачность и умеренные осадки. 7 и 8 октября температура воздуха днем прогреется от +5 до +11 градусов, порывы западного ветра могут достигать до 11 метров в секунду. Местами в ночное время суток может пройти мокрый снег.