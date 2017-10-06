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Главбуха торговой сети в Екатеринбурге ждет суд за похищение 3,8 млн рублей
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    Главбуха торговой сети в Екатеринбурге ждет суд за похищение 3,8 млн рублей

    11:05  6 Октября 2017
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    Главбуха торговой сети в Екатеринбурге ждет суд за похищение 3,8 млн рублей

    Екатеринбург, 6 октября. Главного бухгалтера торговой сети «Монетка» в Екатеринбурге обвиняют в мошенничестве.

    Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, уголовное дело в отношении главбуха торговой сети «Монетка» было направлено в суд для дальнейшего разбирательства по обвинению в мошенничестве.

    По версии следствия, женщина похитила более 3,8 миллионов рублей у ООО «Элемент-Трейд» (ТС «Монетка»), подделывая документы о наличии гражданско-правовых отношений с подконтрольным ей ООО «Бай-Сул».

    Факт хищения был выявлен в 2013 году в ходе служебного разбирательства. Сотрудница совершила все махинации перед выходом в декретный отпуск. Она была уволена в мае 2015 года. Собранные вещественные доказательства были направлены в правоохранительные органы для дальнейшей проверки, после которой было возбуждено уголовное дело.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #екатеринбург #мошенничество
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