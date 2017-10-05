Арбитражный суд эвакуировали в Екатеринбурге после звонка о минировании

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Екатеринбург, 5 октября. Арбитражный суд эвакуировали в Свердловской области. На улицу вывели всех судей, участников процесса, сообщили сотрудники ведомства.

В пресс-службе ГУ МВД пока никак не комментируют ситуацию. Однако о реальной угрозе никто не говорит. Сотрудники суда уверены, что минирование ложное.

Как сообщает Ura.Ru, на прошлой неделе в Екатеринбурге прошла волны ложных звонков о минированиях. Отмечается, что сообщения от лжетеррористов поступали в более чем 100 зданий.

Напомним, что волна анонимных сообщений о заложенных устройствах начались в нашей стране после 1 сентября. К счастью, ни одна из угроз не подтвердилась.