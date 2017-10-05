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Россия
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Арбитражный суд эвакуировали в Екатеринбурге после звонка о минировании
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    Арбитражный суд эвакуировали в Екатеринбурге после звонка о минировании

    10:39  5 Октября 2017
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    Арбитражный суд эвакуировали в Екатеринбурге после звонка о минировании

    Екатеринбург, 5 октября. Арбитражный суд эвакуировали в Свердловской области. На улицу вывели всех судей, участников процесса, сообщили сотрудники ведомства.

    В пресс-службе ГУ МВД пока никак не комментируют ситуацию. Однако о реальной угрозе никто не говорит. Сотрудники суда уверены, что минирование ложное.

    Как сообщает Ura.Ru, на прошлой неделе в Екатеринбурге прошла волны ложных звонков о минированиях. Отмечается, что сообщения от лжетеррористов поступали в более чем 100 зданий.

    Напомним, что волна анонимных сообщений о заложенных устройствах начались в нашей стране после 1 сентября. К счастью, ни одна из угроз не подтвердилась.

     

    Автор: Дима Оленин
    #урал #эвакуации #арбитражный суд
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