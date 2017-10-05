Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Эксперт считает, что закон о реинтеграции Донбасса создаст опасное положение
Происшествия
Рыбацкий домик разнесло взрывом газа под Первоуральском
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Рыбацкий домик разнесло взрывом газа под Первоуральском

    7:36  5 Октября 2017
    32

    Рыбацкий домик разнесло взрывом газа под Первоуральском

    Екатеринбург, 5 октября. Рыбацкий домик на берегу Волчихинского водохранилища был разрушен в результате взрыва газа. Пострадали два человека.

    Лишь по счастливой случайности любители отдыха на природе остались живы, сообщает «Ура.ру». Два жителя Первоуральска арендовали домик и собирались порыбачить. Помещение отапливалось при помощи газа, а баллоны в нарушение техники безопасности находились внутри строения.

    Рыбацкий домик разнесло взрывом газа под Первоуральском

    Рыбаки не сразу заметили, что один из баллонов «потек». Когда же кто-то из мужчин решил покурить, не выходя из домика, газо-воздушная смесь воспламенилась, и хлопком фанерное сооружение просто разнесло. Одного из пострадавших госпитализировали, второй отделался незначительными травмами.

    Сейчас органы внутренних дел Первоуральска проводят проверку по данному происшествию. 

    Автор: Алексей Громов
    #взрыв #происшествие #первоуральск
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 83573

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107272

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29939

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44521

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25980
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Экс-глава Приморья заявил, что ему предложили интересную работу в Москве

        Экс-глава Приморья заявил, что ему предложили интересную работу в Москве

        5:00   5 Октября 2017
        172
        Путин и король Саудовской Аравии впервые проведут переговоры в Москве

        Путин и король Саудовской Аравии впервые проведут переговоры в Москве

        2:03   5 Октября 2017
        76
        Грызлов: Законопроект о реинтеграции отдаляет Донбасс от Украины

        Грызлов: Законопроект о реинтеграции отдаляет Донбасс от Украины

        19:37   4 Октября 2017
        11676
        ВКС РФ готовы предотвратить все операции ИГ в Сирии, представляемые США как «случайности»

        ВКС РФ готовы предотвратить все операции ИГ в Сирии, представляемые США как «случайности»

        16:38   4 Октября 2017
        30281