Рыбацкий домик разнесло взрывом газа под Первоуральском

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Екатеринбург, 5 октября. Рыбацкий домик на берегу Волчихинского водохранилища был разрушен в результате взрыва газа. Пострадали два человека.

Лишь по счастливой случайности любители отдыха на природе остались живы, сообщает «Ура.ру». Два жителя Первоуральска арендовали домик и собирались порыбачить. Помещение отапливалось при помощи газа, а баллоны в нарушение техники безопасности находились внутри строения.

Рыбаки не сразу заметили, что один из баллонов «потек». Когда же кто-то из мужчин решил покурить, не выходя из домика, газо-воздушная смесь воспламенилась, и хлопком фанерное сооружение просто разнесло. Одного из пострадавших госпитализировали, второй отделался незначительными травмами.

Сейчас органы внутренних дел Первоуральска проводят проверку по данному происшествию.