Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Московский бомж попросил полицию не искать пару, пытавшуюся его зарезать
Общество
Жители домов у «Екатеринбург Арена» получат спецпропуска на время проведения ЧМ-2018
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Жители домов у «Екатеринбург Арена» получат спецпропуска на время проведения ЧМ-2018

    18:11  3 Октября 2017
    66

    Жители домов у «Екатеринбург Арена» получат спецпропуска на время проведения ЧМ-2018

    Екатеринбург, 3 октября. Пропускной режим будет введен для жителей 60 домов на улице Репина в Екатеринбурге.

    Как сообщает URA.RU, екатеринбуржцы, проживающие рядом со стадионом «Екатеринбург Арена» должны до мая 2018 года получить аккредитацию, чтобы иметь возможность подъезжать к своим домам. Пропускной режим будет введен на время проведения матчей ЧМ-2018.

    Аккредитация будет проводиться в несколько этапов с марта будущего года. Документы, необходимые для пропуска транспортного средства на близлежащую к стадиону территорию, планируется выдать в мае.

    Движение в районе Центрального стадиона будет ограничено с 10.00 игрового дня и четыре часа после проведения матча.

     

     

     

    Автор: Ксения Пудовкина
    #екатеринбург #чм-2018
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 52462

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        106927

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29851

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44226

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25472
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин: Дешевых билетов на ЧМ-2018 должно быть больше

        Путин: Дешевых билетов на ЧМ-2018 должно быть больше

        17:37   3 Октября 2017
        44
        Киев без горячей воды и отопления: тысяча домов сегодня, 20 тысяч – завтра

        Киев без горячей воды и отопления: тысяча домов сегодня, 20 тысяч – завтра

        12:34   3 Октября 2017
        1347
        42 единицы оружия изъяли у стрелка из Лас-Вегаса

        42 единицы оружия изъяли у стрелка из Лас-Вегаса

        9:22   3 Октября 2017
        1025
        Сирия: ВКС РФ уничтожили семь полевых командиров ИГ

        Сирия: ВКС РФ уничтожили семь полевых командиров ИГ

        8:29   3 Октября 2017
        4476