Жители домов у «Екатеринбург Арена» получат спецпропуска на время проведения ЧМ-2018

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Екатеринбург, 3 октября. Пропускной режим будет введен для жителей 60 домов на улице Репина в Екатеринбурге.

Как сообщает URA.RU, екатеринбуржцы, проживающие рядом со стадионом «Екатеринбург Арена» должны до мая 2018 года получить аккредитацию, чтобы иметь возможность подъезжать к своим домам. Пропускной режим будет введен на время проведения матчей ЧМ-2018.

Аккредитация будет проводиться в несколько этапов с марта будущего года. Документы, необходимые для пропуска транспортного средства на близлежащую к стадиону территорию, планируется выдать в мае.

Движение в районе Центрального стадиона будет ограничено с 10.00 игрового дня и четыре часа после проведения матча.