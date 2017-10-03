Лобода по «техническим причинам» перенесла концерт в Екатеринбурге
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Екатеринбург, 3 октября. Представители украинской певицы Светланы Лободы сообщили, что концерт в Екатеринбурге с 3 ноября переносится на 4 декабря, объяснив изменения «техническими причинами».
Проданные на концерт Светланы Лободы в Екатеринбурге билеты остаются действительными, сообщили представители артистки. Концерт украинской певицы вызвал большой ажиотаж – билеты на первое выступление, назначенное на 26 октября, были проданы полностью.
Организаторы решили продлить гастроли Лободы и организовали концерт на 3 ноября. Однако позднее сдвинули дату. По словам спикера Ura.ru из команды Лободы Динары Валиевой, изменения касаются только второго концерта.