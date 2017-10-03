ДТП и пробки: в Екатеринбурге дорожный коллапс из-за снегопада
Екатеринбург, 3 октября. В Екатеринбурге выпал первый снег. Пешеходы радуются прогулкам, водители стоят в пробках.
В Екатеринбурге всю ночь шел снегопад, который продолжается и сейчас. Утром движение в городе было парализовано пробками и ДТП, сервис «Яндекс.Пробки» оценивал трафик в девять баллов. По состоянию на 10:40 по местному времени ситуация на дорогах улучшилась до четырех баллов.
Синоптики обещают, что в ближайшие дни снег сменят дожди. К выходным в Екатеринбурге потеплеет до +10°C.
Зима пришла,Ура!!!Быстрее собираемся с ребенком и бежим играть со снежком #академическийрайон#академический#мойакадем#akadem_raion#снег#первыйснег❄#первыймнег#снежки#снежнаябаба#снеговик#зиманезагорами#детскаярадость#детскиерадости#снежок#погода#октябрь#осень#зима#instamama#instaphoto#екатеринбург#екб
А в Екб снежок. Вы там держитесь, скоро лето! pic.twitter.com/EZPnVmM2EP— Рустем Адагамов (@adagamov) October 3, 2017