ДТП и пробки: в Екатеринбурге дорожный коллапс из-за снегопада

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Екатеринбург, 3 октября. В Екатеринбурге выпал первый снег. Пешеходы радуются прогулкам, водители стоят в пробках.

В Екатеринбурге всю ночь шел снегопад, который продолжается и сейчас. Утром движение в городе было парализовано пробками и ДТП, сервис «Яндекс.Пробки» оценивал трафик в девять баллов. По состоянию на 10:40 по местному времени ситуация на дорогах улучшилась до четырех баллов.

Синоптики обещают, что в ближайшие дни снег сменят дожди. К выходным в Екатеринбурге потеплеет до +10°C.

Зима пришла,Ура!!!Быстрее собираемся с ребенком и бежим играть со снежком #академическийрайон#академический#мойакадем#akadem_raion#снег#первыйснег❄#первыймнег#снежки#снежнаябаба#снеговик#зиманезагорами#детскаярадость#детскиерадости#снежок#погода#октябрь#осень#зима#instamama#instaphoto#екатеринбург#екб Публикация от Анютка (@krasotka_anutka) Окт 2 2017 в 10:17 PDT

#спервымснегом❄️#зиманаступает#октябрьснежный#белымбело#урааааа????#люблюзиму❄#утро#всемудачногодня#центргорода#екатеринбург Публикация от Мария (@_mironova_m) Окт 2 2017 в 10:18 PDT