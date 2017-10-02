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Общество
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Семилетний мальчик утонул во время тренировки в Нижнем Тагиле
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    Семилетний мальчик утонул во время тренировки в Нижнем Тагиле

    20:58  2 Октября 2017
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    Семилетний мальчик утонул во время тренировки в Нижнем Тагиле

    Нижний Тагил, 2 октября. Во время тренировки по плаванию утонул семилетний ребёнок в Нижнем Тагиле.

    Как сообщает СУ СК РФ по Свердловской области, 2 октября, днем в правоохранительные органы Дзержинского района поступило сообщение о смерти семилетнего мальчика. По предварительным данным, он утонул на тренировке по плаванию.

    Работники медицинских учреждений  устанавливают причину смерти, но первичный осмотр доказал отсутствие насильственной составляющей, информирует URA.RU

    На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека».

    Автор: Ксения Пудовкина
    #нижний тагил
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