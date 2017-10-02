8 человек пострадали в аварии с микроавтобусом на свердловской трассе

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Екатеринбург, 2 октября. Микроавтобус Mercedes и автомобиль Great Wall столкнулись утром 2 октября, в результате аварии госпитализированы 8 человек.

ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля произошло утром 2 октября на 83 км автодороги Екатеринбург — Тюмень. В микроавтобусе было 20 пассажиров, восемь из которых были незамедлительно госпитализированы в медицинское учреждение, сообщает региональная ГИБДД.

По предварительной информации, виновником ДТП стал водитель легкового автомобиля, который не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В настоящий момент выясняются все обстоятельства аварии.