Автомобилисты Екатеринбурга встали в пробки из-за выпавшего снега

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Екатеринбург, 2 октября. Жители Екатеринбурга утром в понедельник столкнулись с многочисленными пробками в городе.

Как сообщает сервис «Яндекс.Пробки», после выпавшего снега автомобилисты встали в 7-балльных пробках. По данным карт, движение затруднено на Кольцовском тракте, переулке Базовый, 8 Марта, Куйбышево, Белинского и на улице Восточной.

Самые большие пробки появились на Кольцевском тракте, на переулке Базовый, на Восточной. Водители вынуждены двигаться со скоростью не более 10 километров в час.