Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Украина
Украинская интеллигенция выступила в защиту российского культурного центра в Киеве
Общество
Туристы не могут вернуться из Турции в Екатеринбург из-за задержки рейса
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Туристы не могут вернуться из Турции в Екатеринбург из-за задержки рейса

    4:25  2 Октября 2017
    34

    Туристы не могут вернуться из Турции в Екатеринбург из-за задержки рейса

    Екатеринбург, 2 октября. Авиарейс из турецкого Далмана в Екатеринбург задержан почти на восемь часов. Об этом со ссылкой на пассажиров рейса сообщает портал «E1.RU».

    По данным издания, задержан рейс XZ-7734 авиакомпании Red Wings. Самолет должен был вылететь в Екатеринбург в 21.40 мск, теперь на табло значится время вылета 5.25 мск. Портал отмечает, что представители авиакомпании не предупредили пассажиров о задержке и не оказали им поддержки.

    «Никакой поддержки, еды, воды, доступа в лаундж-зону от Red Wings мы не получили, — цитирует издание слова одной из пассажирок задержанного рейса. - Как будто все в порядке вещей, на рейсе пассажиры с маленькими детьми».

    Женщина отметила, что телефон горячей линии авиакомпании не отвечает.  В аэропорту не хватает скамеек, и пассажиры задержанного рейса вынуждены спать на полу.

    Автор: Виталий Малясев
    #турция #екатеринбург #рейс #задержка
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 106285

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29746

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43841

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        24819

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        9350
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Раненный в Сирии полковник ВКС РФ скончался в московской больнице – Минобороны

        Раненный в Сирии полковник ВКС РФ скончался в московской больнице – Минобороны

        22:13   1 Октября 2017
        636
        Разгром избирательного участка испанской полицией в Каталонии попал на видео

        Разгром избирательного участка испанской полицией в Каталонии попал на видео

        21:46   1 Октября 2017
        231
        Сирия, итоги недели: двухлетие операции ВКС РФ в САР, переговоры между США и ИГ в Дейр эз-Зоре

        Сирия, итоги недели: двухлетие операции ВКС РФ в САР, переговоры между США и ИГ в Дейр эз-Зоре

        13:43   1 Октября 2017
        1994
        Спор Мадрида и Барселоны: чем может закончиться референдум в Каталонии

        Спор Мадрида и Барселоны: чем может закончиться референдум в Каталонии

        13:27   1 Октября 2017
        958