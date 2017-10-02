Туристы не могут вернуться из Турции в Екатеринбург из-за задержки рейса

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Екатеринбург, 2 октября. Авиарейс из турецкого Далмана в Екатеринбург задержан почти на восемь часов. Об этом со ссылкой на пассажиров рейса сообщает портал «E1.RU».

По данным издания, задержан рейс XZ-7734 авиакомпании Red Wings. Самолет должен был вылететь в Екатеринбург в 21.40 мск, теперь на табло значится время вылета 5.25 мск. Портал отмечает, что представители авиакомпании не предупредили пассажиров о задержке и не оказали им поддержки.

«Никакой поддержки, еды, воды, доступа в лаундж-зону от Red Wings мы не получили, — цитирует издание слова одной из пассажирок задержанного рейса. - Как будто все в порядке вещей, на рейсе пассажиры с маленькими детьми».

Женщина отметила, что телефон горячей линии авиакомпании не отвечает. В аэропорту не хватает скамеек, и пассажиры задержанного рейса вынуждены спать на полу.