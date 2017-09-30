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Происшествия
Около двух тысяч человек эвакуированы из ТЦ в Екатеринбурге из-за пожара
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    Около двух тысяч человек эвакуированы из ТЦ в Екатеринбурге из-за пожара

    13:56  30 Сентября 2017
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    Около двух тысяч человек эвакуированы из ТЦ в Екатеринбурге из-за пожара

    Екатеринбург, 30 сентября. В торговом центре Екатеринбурга произошло возгорание, все покупатели и сотрудники были эвакуированы.

    Как сообщили в пресс-службе региона, возгорание произошло в комнате матери и ребенка в торговом центре «Мега». Во время происшествия в помещении никого не было. Сотрудники ТЦ самостоятельно справились с огнем.

    В целях безопасности проведена эвакуация около двух тысяч человек. Прибывшие на место спасатели проверили помещения торгового центра, в настоящее время он работает в штатном режиме.

    Руководитель пресс-службы Главного управления МЧС по Свердловской области Наталья Зырянова отметила, что эвакуация людей никак не связана сообщениями о якобы минировании более 60 зданий в городе в минувшую пятницу.

    Автор: Юлия Кошкина
    #пожар #екатеринбург #тц
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