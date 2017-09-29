ФСБ задержала на Урале трех мужчин с гранатами и оружием

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Екатеринбург, 29 сентября. Трое мужчин с гранатами, огнестрельным и холодным оружием задержаны в Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСБ РФ.

Уточняется, что по местам пребывания задержанных были проведены обыски, в ходе которых были изъяты семь единиц огнестрельного оружия, три гранаты РГД-5 – три штуки, боеприпасы различного калибра — 659 боеприпасов различного калибра, а также 39 единиц холодного оружия.

Ранее ФСБ и МВД сообщили о пресечении деятельности ОПГ и лиц, причастных к нелегальным поставкам оружия. Обыски прошли в 21 регионе РФ у 62 граждан. В результате были изъяты почти две сотни единиц огнестрельного оружия, а также гранаты, более семи тысяч боеприпасов и свыше18 килограммов взрывчатки.

Кроме того, силовики пресекли работу восьми мастерских по изготовлению боеприпасов и доработке гражданского оружия в боевое.