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ФСБ задержала на Урале трех мужчин с гранатами и оружием
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    ФСБ задержала на Урале трех мужчин с гранатами и оружием

    16:30  29 Сентября 2017
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    ФСБ задержала на Урале трех мужчин с гранатами и оружием

    Екатеринбург, 29 сентября. Трое мужчин с гранатами, огнестрельным и холодным оружием задержаны в Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСБ РФ.

    Уточняется, что по местам пребывания задержанных были проведены обыски, в ходе которых были изъяты семь единиц огнестрельного оружия, три гранаты РГД-5 – три штуки, боеприпасы различного калибра — 659 боеприпасов различного калибра, а также 39 единиц холодного оружия.

    Ранее ФСБ и МВД сообщили о пресечении деятельности ОПГ и лиц, причастных к нелегальным поставкам оружия. Обыски прошли в 21 регионе РФ у 62 граждан. В результате были изъяты почти две сотни единиц огнестрельного оружия, а также гранаты, более семи тысяч боеприпасов и свыше18 килограммов взрывчатки.

    Кроме того, силовики пресекли работу восьми мастерских по изготовлению боеприпасов и доработке гражданского оружия в боевое.

     

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #урал #оружие #фсб рф
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