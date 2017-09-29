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Неизвестные украли у инкассатора 1,3 млн рублей в Екатеринбурге
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    Неизвестные украли у инкассатора 1,3 млн рублей в Екатеринбурге

    16:16  29 Сентября 2017
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    Инкассатора ограбили в Екатеринбурге

    Екатеринбург, 29 сентября. Трое мужчин в Екатеринбурге ограбили инкассатора, забрав из спецмашины коробку с 1,3 млн рублей.

    По сообщению пресс-службы городского УМВД, ограбление было совершено 28 августа. Руководитель компании по производству печатной продукции обратился в органы полиции после инцидента. Инкассацию проводил водитель-экспедитор. Он закрыл машину и зашел в банк. После возвращения к машине не обнаружил коробку с деньгами.

    Инкассаторский автомобиль находился на улице Уральской, 70, когда к нему подошли трое мужчин разбили стекла машины и вытащили коробку с 1,3 млн рублей.

    На сегодняшний день возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Органы полиции разыскивают преступников.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #кража #екатеринбург
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