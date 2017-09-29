Неизвестные украли у инкассатора 1,3 млн рублей в Екатеринбурге

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Екатеринбург, 29 сентября. Трое мужчин в Екатеринбурге ограбили инкассатора, забрав из спецмашины коробку с 1,3 млн рублей.

По сообщению пресс-службы городского УМВД, ограбление было совершено 28 августа. Руководитель компании по производству печатной продукции обратился в органы полиции после инцидента. Инкассацию проводил водитель-экспедитор. Он закрыл машину и зашел в банк. После возвращения к машине не обнаружил коробку с деньгами.

Инкассаторский автомобиль находился на улице Уральской, 70, когда к нему подошли трое мужчин разбили стекла машины и вытащили коробку с 1,3 млн рублей.

На сегодняшний день возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Органы полиции разыскивают преступников.