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Общество
Удалившей грудь жительнице Урала отказались вернуть приемных детей
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    Удалившей грудь жительнице Урала отказались вернуть приемных детей

    15:02  29 Сентября 2017
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    Удалившей грудь жительнице Урала отказались вернуть приемных детей

    Екатеринбург, 29 сентября. Власти Свердловской области отказались возвращать приемных детей жительнице Екатеринбурга, удалившей грудь.

    Ответ из министерства социальной политики она опубликовала на своей странице в Facebook. Как следует из текста письма за подписью замминистра Евгения Шаповалова, нарушений в деятельности Управления социальной политики по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга выявлено не было.

    В ведомстве полагают, что органы опеки вправе изъять приемных детей, если возможно возникновение противоречий между интересами подопечных и опекуна, уточняет «Ура.ру».

    Напомним, приемных детей у женщины изъяли в конце августа. Такие меры объяснили тем, что жительница Екатеринбурга из-за ее заболевания не сможет исполнять обязанности по их воспитанию. При этом источники портала заявили, что женщина перенесла операцию по удалению груди, поскольку якобы собиралась сменить пол и эмигрировать в Испанию. 
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #дети #урал #екатеринбург
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