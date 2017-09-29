Удалившей грудь жительнице Урала отказались вернуть приемных детей

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Екатеринбург, 29 сентября. Власти Свердловской области отказались возвращать приемных детей жительнице Екатеринбурга, удалившей грудь.

Ответ из министерства социальной политики она опубликовала на своей странице в Facebook. Как следует из текста письма за подписью замминистра Евгения Шаповалова, нарушений в деятельности Управления социальной политики по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга выявлено не было.

В ведомстве полагают, что органы опеки вправе изъять приемных детей, если возможно возникновение противоречий между интересами подопечных и опекуна, уточняет «Ура.ру».

Напомним, приемных детей у женщины изъяли в конце августа. Такие меры объяснили тем, что жительница Екатеринбурга из-за ее заболевания не сможет исполнять обязанности по их воспитанию. При этом источники портала заявили, что женщина перенесла операцию по удалению груди, поскольку якобы собиралась сменить пол и эмигрировать в Испанию.

