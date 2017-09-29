Более 20 школ эвакуировали в Екатеринбурге из-за сообщений о «минировании»

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Свердловская область, 29 сентября. Более 20 школ в Екатеринбурге были эвакуированы после поступивших сообщений о «минировании» зданий. Об этом сообщили в пятницу представители мэрии города.

«21 школа и два детских сада. Занятия во вторую смену продолжаются в дистанционном режиме. Ученики отправлены домой», — пояснил источник РИА Новости.

Кроме того, было «заминировано» здание администрации Кировского района Екатеринбурга.

Как ранее сообщало агентство URA.RU, в Екатеринбурге эвакуировали посетителей гипермаркета «Сима-Ленд».