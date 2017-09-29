Стали известны подробности кровавой резни на Урале

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Екатеринбург, 29 сентября. Правоохранительные органы Свердловской области задержали ранее судимого 54-летнего жителя поселка Шамары, который подозревается в убийстве четырех человек и нанесении тяжких телесных повреждений еще одному пострадавшему, сообщили в региональном СКР.

Убийство произошло днем 28 сентября, согласно версии следствия, подозреваемый распивал алкогольные напитки и решил расправиться со знакомыми, с которыми ранее у него сложились неприязненные отношения. Мужчина вызвал такси и поехал в соседний населенный пункт, где расправился с двумя людьми. Третий человек был ранен, ему удалось убежать и вызвать правоохранительные органы.

Ножевое ранение получил также свидетель инцидента, он скончался на месте. Четвертая жертва была выманена из собственного дома под надуманными предлогом, мужчине нанесли ножевые ранения. Полиция обезвредила нападавшего, при задержании он оказал сопротивление и был ранен в ногу, пишет «Свободная пресса”.