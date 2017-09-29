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Полиция на Урале задержала выходца из Средней Азии за хранение боеприпасов
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    Полиция на Урале задержала выходца из Средней Азии за хранение боеприпасов

    11:52  29 Сентября 2017
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    Полиция на Урале задержала выходца из Средней Азии за хранение боеприпасов

    Екатеринбург, 29 сентября. Правоохранительные органы в Свердловской области задержали 64-летнего выходца из Средней Азии, который хранил большой объем боеприпасов, сообщили в реагиональном ГУ МВД. 

    Сотрудники УФСБ по Свердловской области и местная полиция после проверки оперативной информации задержали в поселке Белоярском 64-летнего мигранта. В его доме были обнаружены боеприпасы для оружия различного калибра в количестве свыше четырех сотен штук.

    Правоохранители возбудили уголовное дело о нелегальном хранении оружия, что карается до пяти лет лишения свободы. Полиция выясняет, с какой целью осуществлялось хранение боеприпасов, пишет Ura.ru

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    Автор: Ирина Селезнева
    #екатеринбург #оружие
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