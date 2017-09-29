Мстительный уралец зарезал четырех человек после пьяной ссоры

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Екатеринбург, 29 сентября. В Свердловской области в селе Шамары произошел ряд убийств — преступник напал с ножом на пятерых человек. Четверо пострадавших скончались от тяжелых ранений, один был срочно госпитализирован в больницу, сообщил источник Федерального агентства новостей.

По информации ФАН, подозреваемый в совершении убийства знал своих жертв — накануне произошел конфликт во время распития спиртных напитков. На следющий день злоумышленник вооружился ножом и решил отомстить, физически расправившись со своими обидчиками.

В результате атаки четыре человека скончались, одному удалось выжить, он получил ранение грдной клетки, медики провели срочную операцию. Нападавшего задержали правоохранительные органы, ведется расследование.