Белый дом в Екатеринбурге эвакуировали из-за угрозы взрыва

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Екатеринбург, 29 сентября. Из-за угрозы взрыва эвакуировали Белый дом и администрацию губернатора в Екатеринбурге 29 сентября.

Сообщение о угрозе взрыва поступило по телефону сегодня, информирует «Уралинформбюро». В связи с данным фактом органы МВД проводят ряд мероприятий для предотвращения опасности. Проверке подвергаются здания свердловского правительства, резиденции губернатора, МУГИСО и министерства образования.

Ранее сообщалось, что мэрия в Екатеринбурге была эвакуирована из-за звонка о бомбе.