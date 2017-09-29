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Клип екатеринбургских стриптизеров высмеяли на ТНТ
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    Клип екатеринбургских стриптизеров высмеяли на ТНТ

    6:44  29 Сентября 2017
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    Клип екатеринбургских стриптизеров высмеяли на ТНТ

    Москва, 29 сентября. Клип стриптизеров из Екатеринбурга высмеяли на юмористическом шоу «Студия Союз» на телеканале ТНТ.

    Творение екатеринбуржца Семена Волкова продемонстрировали хореографам шоу «Танцы» Екатерине Решетниковой и Мигелю.  Клип показали без звука, после чего гостям предложили выбрать подходящее музыкальное сопровождение из нескольких композиций.

    Хореографов позабавило творчество екатеринбуржцев. Мигель отметил «шикарную» хореографию участников ролика. А Екатерине Решетниковой  даже удалось угадать композицию, под которую танцуют стриптизеры.

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    Автор: Виталий Малясев
    #екатеринбург #стриптиз
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