Клип екатеринбургских стриптизеров высмеяли на ТНТ

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Москва, 29 сентября. Клип стриптизеров из Екатеринбурга высмеяли на юмористическом шоу «Студия Союз» на телеканале ТНТ.

Творение екатеринбуржца Семена Волкова продемонстрировали хореографам шоу «Танцы» Екатерине Решетниковой и Мигелю. Клип показали без звука, после чего гостям предложили выбрать подходящее музыкальное сопровождение из нескольких композиций.

Хореографов позабавило творчество екатеринбуржцев. Мигель отметил «шикарную» хореографию участников ролика. А Екатерине Решетниковой даже удалось угадать композицию, под которую танцуют стриптизеры.