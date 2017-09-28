На Урале зарезали и сожгли двух женщин и ребенка

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Екатеринбург, 28 сентября. Житель поселка Санкино в Свердловской области подозревается в жестоком убийстве двух женщин и маленькой девочки. Их тела с признаками насильственной смерти были обнаружены после тушения пожара в частном доме.

По данным регионального СУ СК РФ, жертвы чудовищной расправы являются членами одной семьи: погибли мать, ее дочь и внучка. В тот же день правоохранителям удалось задержать подозреваемого. Им оказался мужчина 1990 года рождения, являющийся сыном старшей из погибших.

Во время пожара он в нетрезвом виде и в окровавленной одежде разгуливал по поселку, пишет «Ура.ру». В настоящее время решается вопрос о его аресте.

