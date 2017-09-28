Первые рейсы из Екатеринбурга в Красноярск запланированы на конец октября

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Екатеринбург, 28 сентября. Аэропорт «Кольцово» возвращает в расписание рейс Екатеринбург — Красноярск с 30 октября.

Как сообщает «Уралинформбюро», регулярные рейсы из Екатеринбурга в Красноярск восстановятся с 30 октября текущего года. Вылеты «Уральских авиалиний» до 21 марта запланированы по понедельникам и средам.

Обратно лайнеры будут отправляться по средам и пятницам. Этот рейс даст возможность пассажирам быстро передвигаться из уральской столицы в другие города России и страны СНГ.

Цена билетов на данный момент снижена до 4 тысяч рублей. Их можно приобрести на сайте авиакомпании или в любой авиакассе.