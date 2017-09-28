Свердловские власти ищут министра через Интернет

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Екатеринбург, 28 сентября. Правительство Свердловской области ищет министра через Интернет. Объявление о вакансии с зарплатой от 60 до 200 тысяч рублей на этот пост появилось на местном сайте по поиску работу «Работа.66»,

Работодатель обещает соцпакет, трудоустройство согласно ТК РФ. К слову. Как отмечает «Ура.ру», это первая «правительственная» вакансия, появившаяся на этом портале. Контактным лицом в объявлении указан Александр Иванов.

При этом Александр Иванов, занимающий должность директора регионального департамента информационной политики в комментарии «Ура.ру» назвал это объявление «подделкой» и подчеркнул, что никакой Александр Иванов ему не известен.

