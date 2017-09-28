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Дорожные рабочие в Екатеринбурге закатали в асфальт трамвайные рельсы
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    Дорожные рабочие в Екатеринбурге закатали в асфальт трамвайные рельсы

    11:08  28 Сентября 2017
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    Дорожные рабочие в Екатеринбурге закатали в асфальт трамвайные рельсы

    Екатеринбург, 28 сентября. Сразу два трамвайных маршрута в Екатеринбурге были парализованы после того, как нерадивые дорожные рабочие закатали в асфальт трамвайные рельсы на улице Старых Большевиков.

    Асфальт был уложен вровень с рельсами и в результате трамваи второго и седьмого маршрутов, выйдя поутру из парков, выехали на дорожное полотно.

    «Они зашли на конечную. Асфальт положили, скорее всего, в четыре утра, — сообщили источники Ura.ru. — Обратно поехали трамваи  — асфальт застыл».

    Для того, чтобы вернуть трамваям подвижность, пришлось ломами вручную отбивать асфальт около рельсов, а затем ставить трамваи обратно на пути с помощью автокрана. После этого трамваям удалось преодолеть закатанный в асфальт участок маршрута длиной около 200 метров.

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    Автор: Валентин Меликов
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