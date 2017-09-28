Дорожные рабочие в Екатеринбурге закатали в асфальт трамвайные рельсы

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Екатеринбург, 28 сентября. Сразу два трамвайных маршрута в Екатеринбурге были парализованы после того, как нерадивые дорожные рабочие закатали в асфальт трамвайные рельсы на улице Старых Большевиков.

Асфальт был уложен вровень с рельсами и в результате трамваи второго и седьмого маршрутов, выйдя поутру из парков, выехали на дорожное полотно.

«Они зашли на конечную. Асфальт положили, скорее всего, в четыре утра, — сообщили источники Ura.ru. — Обратно поехали трамваи — асфальт застыл».

На Уралмаше трамвай не вписался в поворот и сошёл с рельсов. https://t.co/2mauLuqyME pic.twitter.com/THLuNR7IWb — INBURG Екатеринбург (@inburgru) September 26, 2017

Для того, чтобы вернуть трамваям подвижность, пришлось ломами вручную отбивать асфальт около рельсов, а затем ставить трамваи обратно на пути с помощью автокрана. После этого трамваям удалось преодолеть закатанный в асфальт участок маршрута длиной около 200 метров.