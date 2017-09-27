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Прокуратура проверяет информацию о школьниках, строящих стадион на Урале
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    Прокуратура проверяет информацию о школьниках, строящих стадион на Урале

    19:03  27 Сентября 2017
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    Прокуратура проверяет информацию о школьниках, строящих стадион на Урале

    Нижний Тагил, 27 сентября. Прокуратура начала проверку после появления информации о том, что школьников привлекали к работам по строительству стадиона в Нижнем Тагиле, в ходе которых пострадала ученица седьмого класса.

    «В настоящее время сотрудниками прокуратуры устанавливается, действительно ли имело место травмирование учащейся школы. Запрошены документы с целью установления, какая организация выполняла подрядные работы по возведению стадиона», — рассказала старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

    Прокуратура проверяет информацию о школьниках, строящих стадион на Урале

    В то же время, как сообщает Ura.ru, на самом деле школьники выполняли работы по благоустройству территории вокруг стадиона, а не его строительству. Они равномерно распределяли торф по склону холма, на котором возведен спортивный объект. Что же касается пострадавшей девочки, то она не получала травм, а всего лишь простудилась. Отметим, что стадион находится в поселке Горноуральском, его стоимость оценивается в 15 млн рублей.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #стадион #прокуратура #школьники #строительство #нижний тагил #проверка
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