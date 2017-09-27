Уральского депутата застукали за подглядыванием в женском туалете

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Красноуфимск, 27 сентября. Депутат городской думы в Красноуфимске (Свердловская область) Андрей Мерзляков подозревается в том, что подглядывал за женщинами в туалете.

Инцидент произошел в МУП «Энергосервис», где Мерзляков работает директором. Одна из работниц предприятия обнаружила камеру, установленную возле унитаза. При изучении записи выяснилось, что устанавливал устройство наблюдения лично депутат.

Сам парламентарий объяснил свои действия тем, что хотел «поймать «крота», который сливал секретную информацию» о деятельности «Энергосервиса» заинтересованным лицам. После того, как история получила огласку, несколько сотрудниц предприятия обратились в полицию. Как сообщает Ura.ru, следственные органы уже возбудили уголовное дело по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни».