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Общество
Прямые рейсы из Екатеринбурга в Минск стартуют 30 октября
Общество
Прямые рейсы из Екатеринбурга в Минск стартуют 30 октября
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    Прямые рейсы из Екатеринбурга в Минск стартуют 30 октября

    14:12  27 Сентября 2017
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    Прямые рейсы из Екатеринбурга в Минск стартуют 30 октября

    Екатеринбург, 27 сентября. С 30 октября стартуют прямые регулярные рейсы из аэропорта «Кольцово» (Екатеринбург) в Минск, сообщает пресс-служба аэропорта.

    Полеты в Белоруссию будут осуществляться три раза в неделю самолетами авиакомпании «Ямал». В частности, уральцы смогут вылететь в Минск по понедельникам, средам, пятницам.

    Напомним, что авиасообщение между Екатеринбургом и Минском было прервано в 2015 году на фоне снижение объемов перевозок.

    Новый маршрут разработан с учетом стыковок в аэропорту «Кольцово». Так, пассажиры их Новосибирска и Красноярска смогут вылететь в Минск и вернуться обратно через Екатеринбург.

    Ранее о планах восстановить авиасообщение между Минском и Екатеринбургом заявил глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

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    Автор: Алексей Громов
    #самолет #екатеринбург #минск
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