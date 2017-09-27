Суд над свердловским экс-министром транспорта перенесли на три недели

В Избранное

Екатеринбург, 27 сентября. Судебное разбирательство по делу экс-главы министерства транспорта Свердловской области Александра Сидоренко отложили на три недели.

Судебный процесс перенесен на 18 октября 2017 года ввиду неявки адвоката, который задействован в других судебных разбирательствах, сообщает «Уралинформбюро».

Сидоренко обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности по ст.289 УК РФ. С 2010 по 2016 год экс-министр транспорта Свердловской области был фактическим владельцем 70% доли в ООО «УралДорТехнологии» и 100% доли в ООО «УралТрансПетролиум», несмотря на запрет государственным служащим заниматься любой предпринимательской деятельностью.