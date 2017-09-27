Вороны забросали камнями Ельцин Центр в Екатеринбурге

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Екатеринбург, 27 сентября. Сотрудники Ельцин Центра сообщили, что в минувшие выходные стая ворон «обстреляла» стеклянную крышу объекта камнями.

Специалисты подсчитывают сумму ущерба, нанесенного воронами екатеринбургскому Ельцин Центру, сообщила глава пресс-службы организации Елена Волкова. Задача осложняется тем, что производитель стекол не может изготовить изогнутые конструкции. Спикер также добавила, что центр имени первого президента планирует приобрести ультразвуковое оборудование для отпугивания птиц. До конца недели будет завершен ремонт, добавила Волкова.