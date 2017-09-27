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Черные риелторы обманом присвоили 11 квартир в Екатеринбурге
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    Черные риелторы обманом присвоили 11 квартир в Екатеринбурге

    11:37  27 Сентября 2017  /обновлено: 11:37  27 Сентября 2017
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    Черные риелторы обманом присвоили 11 квартир жителей Екатеринбурга

    Екатеринбург, 27 сентября. В столице Урала будут судить черных риелторов, которые осуществили 11 махинаций с квартирами. Действовали мошенники по отработанной схеме: они размещали объявление в Интернете о том, что дают кредиты под залог недвижимости, а затем ждали, когда кто-то «поведется» на их обман.

    Доверчивые граждане отдавали свои квартиры по смешным ценам. Вместо обещанных сделок им оформляли договоры купли-продажи квартир. Так, мошенники оформили право собственности на одну из квартир всего за 200 тысяч рублей при рыночной стоимости в 2,9 млн рублей.

    Все квартиры мошенники впоследствии продавали по высоким ценам, пояснили в УМВД по Екатеринбургу.

    Общий ущерб от деятельности черных риелторов составил 26,5 млн рублей. В отношении двух мужчин завели уголовное дело. Еще один риелтор находится в бегах.

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    Автор: Алексей Громов
    #екатеринбург #риелторы
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