Ученица 11 класса умерла на уроке литературы на Урале

В Избранное

Екатеринбург, 26 сентября. Ученица 11 класса умерла во время урока литературы в средней школе на Урале. Трагедия произошла в городе Серове. Обстоятельства смерти девочки выясняют сотрудники прокуратуры.

По словам старшего помощника прокурора Свердловской области Марины Канатовой, проверяется качество и своевременность оказания медпомощи девочке.

В настоящее время установлено, что сначала ребенку пытались оказать помощь в школьном медкабинете, бригада скорой помощи прибыла в школу уже через несколько минут после вызова, но спасти ученицу не удалось, пишет «Ура.ру».