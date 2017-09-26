Тагильскому директору завода, которого Путин обвинил в «борзоте», грозит 10 лет колонии

В Избранное

Москва, 26 сентября. Один из собственников Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий Денис Кокорин предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве и невыплате зарплат работникам предприятия.

Как сообщили в Генпрокуратуре РФ, директора завода будут судить по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере, совершенное группой лиц), чч. 1, 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше трех месяцев заработной платы) и ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, в крупном размере).

Следствие полагает, что с апреля 2013 по июль 2015 года директор завода заключал фиктивные договоры поставки товара от ООО «УралЭнергоМаш», на счет которого переводились деньги. Всего с помощью мошеннической схемы через счета подконтрольной организации было выведено 22,9 млн рублей.

Кроме того, с декабря 2015 года по январь 2017 года директор не выплачивал сотрудникам завода зарплату, а долг по уплате налогов на 24 января этого года составил более 6 млн рублей. Также на счета завода не поступило 4,9 млн рублей из-за расчетов с организациями-кредиторами через перевод денег третьим лицам. Дело в отношении Кокорина было передано в суд. Ему грозит до 10 лет колонии.

Напомним, в июле рабочие тагильского завода пожаловали президенту РФ Владимиру Путину на директора предприятия, который на требования погасить долги по зарплате отвечал: «Пусть меня об этом попросит Путин». «Если это так, то откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям», — заявил президент и пообещал, что Генпрокуратура разберется в ситуации, сообщает Ura.ru.