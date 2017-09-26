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Вычислить убийцу в Новой Ляле помог шнурок от ботинка
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    Вычислить убийцу в Новой Ляле помог шнурок от ботинка

    11:43  26 Сентября 2017  /обновлено: 11:45  26 Сентября 2017
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    Вычислить убийцу в Новой Ляле помог шнурок от ботинка

    Екатеринбург, 26 сентября. В Свердловской области вынесли приговор 62-летнему убийце. Полиции удалось выйти на след преступника при помощи шнурка, которым было связано тело жертвы.

    Инцидент произошел в июне. Ранее судимый житель Новой Ляли распивал спиртные напитки вместе со своим знакомым. Встреча закончилась ссорой. Хозяин квартиры схватил нож и убил гостя, сообщает Ura.ru.

    Вычислить убийцу в Новой Ляле помог шнурок от ботинка

    Убедившись, что мужчина скончался, убийца завернул его в мешки для мусора и перевязал шнурком от ботинка. Труп преступник спрятал во дворе дома. Тело обнаружили через неделю. Следователи обратили внимание на шнурок. Вскоре ранее судимый местный житель попал в поле зрения полиции. В его квартире произвели осмотр и обнаружили пару ботинок, на одном из которых не было шнурка.

    В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Суд приговорил убийцу к 8 годам в исправительной колонии.

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    Автор: Алексей Громов
    #екатеринбург #убийство
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