Ельцин Центр погасил долг в 2 млрд рублей

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Екатеринбург, 26 сентября. Общественный центр имени Бориса Ельцина в Екатеринбурге выплатил кредит в размере 2 млрд рублей, взятый под гарантии Свердловской области.

В пресс-службе Ельцин центра пояснили, что долговые обязательства были погашены за счет доходов от аренды помещений и реализации билетов.

«Президентский Центр выплатил 2 млрд рублей (тело кредита) в казначейство Свердловской области 25 сентября 2017 года, спустя ровно два года после заключения сделки о покупке площадей бизнес-центра «Демидов», — говорится в сообщении.

Ранее агентство URA.RU сообщало, что 30 сентября в президентском центре Б.Н. Ельцина впервые пройдет международный турнир по единоборствам. Спортсмены сойдутся на главной площадке Ельцин Центра — атриум.