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Общество
Ельцин Центр погасил долг в 2 млрд рублей
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    Ельцин Центр погасил долг в 2 млрд рублей

    11:18  26 Сентября 2017
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    Ельцин Центр погасил долг в 2 млрд рублей

    Екатеринбург, 26 сентября. Общественный центр имени Бориса Ельцина в Екатеринбурге выплатил кредит в размере 2 млрд рублей, взятый под гарантии Свердловской области.

    В пресс-службе Ельцин центра пояснили, что долговые обязательства были погашены за счет доходов от аренды помещений и реализации билетов.

    «Президентский Центр выплатил 2 млрд рублей (тело кредита) в казначейство Свердловской области 25 сентября 2017 года, спустя ровно два года после заключения сделки о покупке площадей бизнес-центра «Демидов», — говорится в сообщении.

    Ранее агентство URA.RU сообщало, что 30 сентября в президентском центре Б.Н. Ельцина впервые пройдет международный турнир по единоборствам. Спортсмены сойдутся на главной площадке Ельцин Центра — атриум.

     

     

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    Автор: Тимур Румянцев
    #ельцин центр
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