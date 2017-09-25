Ушел из жизни создатель архитектурного облика Екатеринбурга
Екатеринбург, 25 сентября. Один из авторов генплана развития Екатеринбурга, бывший первый заместитель председателя Свердловского горисполкома по вопросам капитального строительства Петрович Букин скончался на 95-м году жизни. Соответствующая информация приводится на официальном сайте мэрии города.
Отмечается, что выдающийся уралец внес большой вклад в разработку генерального плана Екатеринбурга. За время его работы в горисполкоме осуществлена застройка таких крупных жилых районов, как Компрессорный, Заречный, Комсомольский, Втузгородок, Пионерский, Химмаш, Вторчермет, Академический, Юго-Западный, ВИЗ-Правобережный, Сортировочный, Эльмаш, Уралмаш.
Букин участвовал в Великой Отечественной войне и награжден множеством орденов и медалей, сообщает агентство URA.RU.
27 сентября в ЦКиИ «Верх-Исетский» состоится прощание с Владимиром Букиным.