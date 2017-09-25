Ушел из жизни создатель архитектурного облика Екатеринбурга

В Избранное

Екатеринбург, 25 сентября. Один из авторов генплана развития Екатеринбурга, бывший первый заместитель председателя Свердловского горисполкома по вопросам капитального строительства Петрович Букин скончался на 95-м году жизни. Соответствующая информация приводится на официальном сайте мэрии города.

Отмечается, что выдающийся уралец внес большой вклад в разработку генерального плана Екатеринбурга. За время его работы в горисполкоме осуществлена застройка таких крупных жилых районов, как Компрессорный, Заречный, Комсомольский, Втузгородок, Пионерский, Химмаш, Вторчермет, Академический, Юго-Западный, ВИЗ-Правобережный, Сортировочный, Эльмаш, Уралмаш.

Букин участвовал в Великой Отечественной войне и награжден множеством орденов и медалей, сообщает агентство URA.RU.

27 сентября в ЦКиИ «Верх-Исетский» состоится прощание с Владимиром Букиным.