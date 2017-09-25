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Новости Сирии
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Общество
Суд обязал тагильских чиновников прибраться в квартире-свалке
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    Суд обязал тагильских чиновников прибраться в квартире-свалке

    12:24  25 Сентября 2017
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    Суд обязал тагильских чиновников прибраться в квартире-свалке

    Нижний Тагил, 25 сентября. Тагильский городской суд обязал администрацию города произвести уборку в муниципальной квартире, которую ее наниматель превратил в настоящую свалку, которая отравляла своими запахами воздух во всем доме. Сам наниматель «нехорошей квартиры» уже умер, однако свалка после него осталась.

    Прокуратура Свердловской области в ходе проверки выяснила, что нанимателем квартиры 117 в доме по улице 9 января был гражданин, ведущий асоциальный образ жизни. Живший в квартире «скопидом» приносил домой разнообразный мусор, который находил на улице, создавая соответствующую атмосферу в доме. После его смерти в сентябре 2015 года рабочие вывезли из квартиры крупногабаритный мусор, однако помойка в доме осталась.

    Суд обязал тагильских чиновников прибраться в квартире-свалке

    По иску прокуратуры суд обязал администрацию Нижнего Тагила вывезти из квартиры мусор, а кроме того, произвести там дератизацию и дезинфекцию.

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    Автор: Валентин Меликов
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