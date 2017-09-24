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В Свердловской области задержали подозреваемого в телефонном терроризме
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    В Свердловской области задержали подозреваемого в телефонном терроризме

    6:00  24 Сентября 2017
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    В Свердловской области задержали подозреваемого в телефонном терроризме

    Екатеринбург, 24 сентября. Полицейские Сухого Лога задержали подозреваемого в ложном сообщении о минировании местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области.

    По данным ведомства, сообщение о минировании здания в селе Светлом поступило в правоохранительные органы 22 сентября в 1.00 (23.00 мск). На место сразу выехали специалисты, но найти какие-либо опасные для населения предметы им не удалось. По горячим следам сыщики установили, что о минировании сообщил местный житель.

    «Сыщики уголовного розыска по горячим следам установили личность звонившего, а вскоре и задержали, — сообщает пресс-служба ведомства. — Им оказался неработающий местный житель 1992 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения».

    Протрезвев молодой человек сознался в содеянном и пояснил, что хотел проверить, как будут реагировать сотрудники полиции на сообщение о минировании.

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Нарушителю грозит до трех лет лишения свободы. С молодого человека взяли обязательство о явке, сообщает Газета.ru.

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    Автор: Виталий Малясев
    #минирование #свердловская область #телефонный терроризм
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