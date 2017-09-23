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Судимый инвалид избил тростью 85-летнего жителя Первоуральска
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    Судимый инвалид избил тростью 85-летнего жителя Первоуральска

    13:31  23 Сентября 2017
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    Судимый инвалид избил тростью 85-летнего жителя Первоуральска

    Екатеринбург, 23 сентября. Правоохранительные органы Первоуральска задержали подозреваемого в разбойном нападении на 85-летнего мужчину, инцидент произошел в поселке Динас 20 сентября.

    Пожилой пенсионер 20 сентября ехал в маршрутке с двумя неизвестными. Мужчины вышли на одной остановке, через какое-то время они догнали 85-летнего старика и сбили его с ног. Один из нападавших нанес несколько ударов тростью по лицу пенсионера, а затем отобрал личные вещи, включая кошелек с деньгами.

    Прохожие вызвали стражей порядка. Через некоторое время правоохранительные органы Первоуральска задержали за распитием алкогольных напитков обидчиков пенсионера. Выяснилось, что нападавшим является 39-летний безработный с третьей группой инвалидности, ранее судимый. Силовики возбудили уголовное дело по факту разбойного нападения.

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    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #нападение #кража #екатеринбург
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