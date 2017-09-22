В Екатеринбурге запустили горячую линию жалоб на поборы в школах

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Екатеринбург, 22 сентября. В пятницу в столице Урала открыли горячую линию для сообщений о поборах в школах и детских садах, сообщили в Департаменте образования Екатеринбурга.

Позвонить на горячую линию можно с понедельника по четверг с 9 до 18 часов, а также в пятницу с 9 до 17 часов.

Напомним, что в конце августа Общественная палата России запускала горячую линию для родителей, которые могли пожаловаться на незаконные поборы в школах. За 10 дней на линию поступило более 200 сообщений со всех городов РФ.

По словам родителей, учителя часто просят сдавать деньги на тетрадки, учебники, ремонт класса и школы, услуги охраны. Кроме того, собираются средства на озеленение территории учебного заведения, шторы, жалюзи или стола для учителя. Иногда в школах даже требуют сдавать деньги на покупку посуды в столовую.