Выстреливший в голову мигранта экс-полицейский пойдет под суд на Урале

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Екатеринбург, 22 сентября. В Свердловской области обвиняется экс-полицейский, выстреливший ради развлечения в голову мигранта из пневматического пистолета.

Бывший полицейский, 37-летний житель города Березовского обвиняется в превышении полномочий с применением насилия и оружия. Об этом сообщил представитель СКР по Свердловской области Александр Шульга. Инцидент произошел в июне текущего года, когда сотрудник правоохранительных органов, будучи в состоянии алкогольного опьянении, остановил двух выходцев из Средней Азии.

Мужчина потребовал предъявить документы, предварительно показав служебное удостоверение. Затем полицейский достал пистолет и выстрелил в голову одному из мигрантов. Пострадавший получил сотрясение мозга и ранение мягких тканей, пишет Ura.ru