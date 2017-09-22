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Выстреливший в голову мигранта экс-полицейский пойдет под суд на Урале
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    Выстреливший в голову мигранта экс-полицейский пойдет под суд на Урале

    10:59  22 Сентября 2017
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    Выстреливший в голову мигранта экс-полицейский пойдет под суд на Урале

    Екатеринбург, 22 сентября. В Свердловской области обвиняется экс-полицейский, выстреливший ради развлечения в голову мигранта из пневматического пистолета.

    Бывший полицейский, 37-летний житель города Березовского обвиняется в превышении полномочий с применением насилия и оружия. Об этом сообщил представитель СКР по Свердловской области Александр Шульга. Инцидент произошел в июне текущего года, когда сотрудник правоохранительных органов, будучи в состоянии алкогольного опьянении, остановил двух выходцев из Средней Азии.

    Мужчина потребовал предъявить документы, предварительно показав служебное удостоверение. Затем полицейский достал пистолет и выстрелил в голову одному из мигрантов. Пострадавший получил сотрясение мозга и ранение мягких тканей, пишет Ura.ru

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    Автор: Ирина Селезнева
    #екатеринбург
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