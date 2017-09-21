Екатеринбург первым из четырех кандидатов представил свое досье на проведение Экспо-2025

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Париж, 21 сентября. Екатеринбург стал первым из четырех кандидатов, представивших свое досье на проведение в 2025 году Всемирной выставки.

Заявочную книгу российская делегация передала сегодня руководству Международного бюро выставок в Париже, сообщила глава российского заявочного комитета Светлана Сагайдак

Участие в передачи досье принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, уточняет ТАСС. Другими тремя кандидатами являются Париж, Баку и Осака.

