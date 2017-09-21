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Екатеринбург первым из четырех кандидатов представил свое досье на проведение Экспо-2025
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    Екатеринбург первым из четырех кандидатов представил свое досье на проведение Экспо-2025

    16:17  21 Сентября 2017
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    Екатеринбург первым из четырех кандидатов представил свое досье на проведение Экспо-2025

    Париж, 21 сентября.  Екатеринбург стал первым из четырех кандидатов, представивших свое досье на проведение в 2025 году Всемирной выставки.

    Заявочную книгу российская делегация передала сегодня руководству Международного бюро выставок в Париже, сообщила глава российского заявочного комитета Светлана Сагайдак

    Участие в передачи досье принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, уточняет ТАСС. Другими тремя кандидатами являются Париж, Баку и Осака.
     

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    Автор: Алексей Громов
    #париж #екатеринбург #экспо-2025
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