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Общество
Суд Екатеринбурга забрал детей у женщины, удалившей себе грудь
Общество
Суд Екатеринбурга забрал детей у женщины, удалившей себе грудь
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    Суд Екатеринбурга забрал детей у женщины, удалившей себе грудь

    14:51  21 Сентября 2017
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    Суд Екатеринбурга забрал детей у женщины, удалившей себе грудь

    Екатеринбург, 21 сентября. Суд Екатеринбурга отказался возвращать двух приемных детей женщине, которая удалила себе грудь. Об этом сообщил представитель суда.

    По словам истицы, двух мальчиков изъяли из семьи после того, как она сделала операцию по удалению груди седьмого размера. Кроме того, женщина взяла себе мужской псевдоним в соцсетях и начала писать посты о жизни трансгендера. Все это не понравилось представителям опеки, которые и решили забрать у нее детей.

    Женщина также добавила, что будет идти до последнего суда, чтобы вернуть мальчиков обратно.

    Уполномоченный по правам ребенка Игорь Мороков дал комментарий РИА Новости по данной ситуации. Мороков заявил, что изъятие детей вызвало у него небольшое недопонимание, поскольку в данном случае для этого нет серьезных оснований.

    Как стало известно, сейчас дети находятся в реабилитационном центре. Разлуку с приемными родителями они переносят сложно.

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    Автор: Алексей Громов
    #грудь #приемная семья
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